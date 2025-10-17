Polizia chiude circolo sociale: 5mila euro di multa per il titolare

Inoltre, a carico di alcuni dei frequentatori del circolo sono risultati diversi precedenti di polizia

MADDALONI – La Polizia di Stato di Caserta ha sanzionato un circolo sociale di Maddaloni per non aver rispettato le norme igienico-sanitarie e di distribuzione di bevande alcoliche.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, unitamente al personale dell’ASL e dalla Polizia Locale, hanno sottoposto a controllo amministrativo un circolo sociale, segnalato dalla cittadinanza in alcune occasioni per disturbo alla quiete pubblica.

Da un primo accertamento, svoltosi nel mese di giugno, sono risultate diverse violazioni amministrative, tra cui l’occupazione abusiva del suolo pubblico, l’assenza dei requisiti igienico sanitari minimi e la somministrazione di bevande alcoliche a persone “non associate”. Inoltre, a carico di alcuni dei frequentatori del circolo sono risultati diversi precedenti di polizia.

Inoltre, nel corso di un successivo accertamento, è emerso che il gestore era privo del provvedimento autorizzatorio per esercitare l’attività (cd. S.C.I.A.). Di conseguenza, gli operatori del Commissariato di P.S. e il personale della Polizia Municipale di Maddaloni, hanno proceduto alla chiusura del circolo e somministrato sanzioni amministrative per un totale pari a cinquemila euro, ripristinando la serenità del quartiere che lamentava disturbi alla quiete pubblica per la presenza fino a tarda notte di persone in stato di alterazione alcolica