SESSA AURUNCA – Malore per un poliziotto O.M. nella notte tra 23 e 24 dicembre. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Cassino dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome ed è in via di miglioramento. L’agente è originario di Teano, residente a Marzano Appio e in servizio a Sessa Aurunca.