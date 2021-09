Porsche Carrera Cup. Aldo Festante ancora tra i top

Autore del giro più veloce di gara 2. Prossimo appuntamento 1,2,3 ottobre al nuovissimo Porsche Experience Center di Franciacorta dove le gare saranno disputate nell’ambito del Porsche Festival

CAPUA – Il weekend romano si è concluso con un secondo posto sfumato in Gara 1 ed un sesto posto in Gara 2, nella quale Aldo Festante è stato il pilota più veloce della competizione, segnando un tempo di 1’35”913. Una buona prestazione per il pilota di Capua, che si prepara ora per il penultimo round del campionato.

Il quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup, tenutosi a Vallelunga dal 17 al 19 Agosto, ha visto un Aldo Festante in grande forma sin dalle prove libere. Il weekend si è aperto con il giovane pilota che ha ottenuto un quinto posto in qualifica 1 ed un terzo posto in qualifica 2 rispettivamente, potendo così partire terzo in griglia di partenza. In Gara 1 Festante, ha condotto una gara aggressiva e tenace, ottenendo la seconda posizione nei primissimi momenti dopo il via. Ma pochi istanti dal termine, a 4 minuti dalla conclusione, un problema alle gomme ha costretto Aldo ad arretrare sino in undicesima posizione, terminando senza gloria una giornata in cui il podio sembrava ormai vicinissimo.

Gara 2, invece è stata caratterizzata dalla presenza, quasi costante di safety car in pista, che ha interrotto di continuo il ritmo della corsa e ha impedito al giovane pilota di concretizzare una rimonta importante verso le posizioni alte della classifica. Festante porta comunque a casa un sesto posto, ma soprattutto, segna il giro più veloce, con un tempo di 1’35”913 a conferma delle sue notevoli potenzialità.

Il weekend termina con un po’ di amaro in bocca per il podio mancato, ma il pilota di Capua è già al lavoro con il team Ombra, in vista della penultima tappa della Porsche Carrera Cup in Franciacorta, deciso a terminare la stagione in bellezza.

“La performance c’era ma non abbiamo materializzato il risultato che speravamo. In gara 1 siamo andati in crisi di gomme e un contatto ha danneggiato gravemente la mia Porsche; in gara 2 le numerose safety car mi hanno impedito di guadagnare ulteriori posizioni. A Franciacorta cercheremo di portare a casa punti pesanti.“