Porsche Carrera Cup. Straordinaria prestazione di Aldo Festante al Mugello

CAPUA – Aldo Festante ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei protagonisti della Porsche Carrera Cup nella tappa toscana del campionato. Oltre ad aver quasi raggiunto il podio in Gara 1, il giovane pilota ha mancato per un soffio il secondo posto in Gara 2, a causa con un contatto fortuito con un’altra vettura.

La seconda tappa della Porsche Carrera Cup, tenutasi sul celebre Mugello Circuit dal 02 al 04 Luglio, ha visto Aldo Festante spingere al limite le proprie abilità al volante. Un weekend ricco di colpi di scena, nel quale Aldo ha dimostrato di essere uno dei piloti in grado di contendersi il podio, in entrambe le gare.

Il lavoro effettuato con il team ha sicuramente dato i suoi frutti, non a caso le qualifiche cominciano subito alla grande, con Festante che conquista il quinto, potendo quindi partire al meglio in Gara 1. La prima, delle due corse, vede Festante lottare per il podio, sfrecciando tra la successione in discesa di Casanova-Savelli, le due curve Arrabbiate per poi spingere al massimo la propria Carrera sul mitico rettilineo del Mugello. La competizione è serrata, ma Aldo riesce a concludere Gara 1 con un soddisfacente quarto posto.

Gara 2 è dove Festante brilla, partendo terzo, dopo il primo giro, Aldo si porta in seconda posizione, nella quale il pilota segnerà anche il giro più veloce. Il secondo posto verrà mantenuto sino al contatto con Marzio Moretti, che provoca un testacoda della Porsche di Aldo. Senza perdersi d’animo il giovane pilota, partendo dalla tredicesima posizione, scatta grintosamente, lasciandosi alle spalle gli avversari per chiudere la competizione in undicesima posizione.

Il bilancio del weekend al Mugello è senz’altro più che positivo viste le performance da podio di Festante in entrambi round. Come al solito il pilota di Capua è già al lavoro con il team per preparare al meglio la gara di Imola, dove ancora una volta darà battaglia ai suoi avversari per conquistare un grande risultato.