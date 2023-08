Porta il figlio di 10 anni a rubare in un negozio dell’outlet “La Reggia”: beccato dalle telecamere

L’uomo, un 44enne del casertano, regista del furto è stato denunciato. Dovrà rispondere di…

MARCIANISE/CASAPESENNA – E’ accaduto nella mattinata odierna a Marcianise dove un uomo ha denunciato presso la locale Stazione Carabinieri di aver subito, poco prima, all’interno di uno dei negozi del vicino parco commerciale, il furto di una borsa contenente alcuni capi di abbigliamento appena acquistati del valore di oltre 600,00 euro.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma presso l’esercizio segnalato, anche attraverso l’acquisizione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di scoprire che, a seguito di una distrazione del denunciante, un uomo presente sul posto, dopo aver effettuato alcuni giri intorno alla vittima, ha indotto il bambino con il quale si accompagnava ad impossessarsi della borsa per poi allontanarsi velocemente. Le indagini dei carabinieri sono subito proseguite tracciando, grazie ai filmati recuperati, gli spostamenti dei due fino alla loro autovettura, risalendo in tal modo al numero di targa. Sono stati così identificati. L’uomo, un quarantaquattrenne di Casapesenna, regista del furto perpetrato con il figlio di appena dieci anni, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di furto con destrezza. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al denunciante.