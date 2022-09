PORTICO. Cittadinanza onoraria a tre personalità internazionali. Domenica la cerimonia

PORTICO DI CASERTA – Domenica 18 settembre cerimonia ufficiale a Portico. Il Sindaco, Giuseppe Oliviero, nella Sala Consiliare (alle ore 9.30), consegnera’ la cittadinanza onoraria e le chiavi della citta’ a tre personalita’ internazionali.

Sara’ insignito Hanna Hanania, neo sindaco palestinese di Betlemme, politico moderato, distintosi in meritorie attivita’ di pace nei territori dell’Autorita’ Nazionale Palestinese. Consigliere del presidente Abu Mazen.



Altro cittadino onorario, l’ egiziano Padre Ibrahim Faltas ofm Vicario Custodiale di Terra Santa in

Gerusalemme, mediatore di pace internazionale in Medio Oriente, conosciuto in tutto il mondo per il suo impegno al dialogo, alla solidarietà e per le sue opere assistenziali. Ha scritto numerose opere letterarie e articoli giornalistici; da ultimo il suo libro dal titolo Pandemia in Terra Santa. Diario di un francescano. Presentato in questa circostanza.



Infine l’alto riconoscimento della cittadinanza onoraria per meriti scientifici al chirurgo filantropo di fama internazionale, il prof. Francesco Corcione, luminare della chirurgia italiana.

Presenziera’ il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

Ecco il profilo degli insigniti : Hanna Hanania, di fede cristiano ortodossa, docente universitario all’accademia araba, neo Sindaco di Betlemme, sotto l’Autorità nazionale palestinese.

Padre Ibrahim Faltas ofm, frate egiziano, scrittore e filosofo, da qualche mese eletto, durante il capitolo 2022, Vicario Custodiale in Gerusalemme di Terra Santa e’ stato il principale mediatore dell’assedio della Basilica della Natività (primavera 2002) da parte dell’esercito israeliano. Dopo oltre un mese di assedio degli israeliani fu siglata la pace, frutto della sua mediazione in stretto contatto telefonico con il Papa San Giovanni Paolo II.

Francesco Corcione, infine, e’ il primo chirurgo al mondo che ha utilizzate tecnologie di ultimissima generazione che ha segnato l’inizio di una nuova “era” nella chirurgia generale, salvando cosi la vita di tantissime persone.

Il Consiglio Comunale di Portico di Casert,a, sposando l’iniziativa, ha votato all’unanimita’ la proposta dell’avv. Raffaele Crisileo, Presidente per l’estero dell’Aglaia per la Sacralita’ della Vita.

Nell’occasione il Sindaco di Betlemme Hanna Hanania consegnera’ all’avv. Crisileo un attestato di benemerenza. I due sindaci poi sottoscriveranno una dichiarazione d’impegno per un gemellaggio tra le due comunita’.

Dopo la cerimonia civile alle ore 11.30 ci sara’ una Messa solenne presso la Chiesa San Pietro Apostolo di Portico di Caserta ( presieduta dal Rev. mo Vicario Custodiale, Fra Ibrahim Faltas; concelebranti il Rev. don Enrico D’Agostino e il Rev. don Michele Verolla).