Positivo al Covid-19. Il sindaco predispone l’isolamento per 22 persone

ARIENZO – “Vi informo che stamattina ho ricevuto la notizia di un altro caso positivo di un nostro concittadino che, attualmente, si trova in una struttura ospedaliera fuori regione. Ho provveduto a contattare, immediatamente, gli organi preposti e ho messo in quarantena obbligatoria, con ordinanza sindacale, n. 2 persone e in isolamento domiciliare fiduciario 22 persone. Inoltre, abbiamo fatto richiesta di 2 tamponi per i contatti stretti.

La situazione è monitorata e sostanzialmente sotto controllo, quindi, vi invito a mantenere la calma e ad evitare inutili allarmismi”. Lo ha annunciato il sindaco di Arienzo Davide Guida.