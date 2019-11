Precipita dal palazzo Inail, grave 26enne

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)– Precipita dal secondo piano del palazzo Inail, mentre lavora, grave G.M. 26enne aversano. Stamani mentre stava lavorando presso una torre del Polifunzionale Inail, in via Nuova Poggioreale, un giovane 26enne di Aversa, avrebbe perso l’equilibrio finendo giù dal secondo piano ad una altezza di circa 5 metri. Il giovane ha riportato gravi lesioni e ferite agli arti inferiori, non si sa ancora se è o meno in pericolo di vita, in quanto è stato trasferito d’urgenza presso il reparto di ortopedia del Loreto Mare di Napoli. Sulla vicenda indaga la polizia di stato, poichè non è chiaro come il 26enne abbia perso l’equilibrio finendo giù, forse mancanza di sicurezza oppure un malore che gli ha fatto perdere conoscenza.