Prende l’auto dei genitori, si schianta e muore. Supplemento di indagini sul decesso del 17enne

BAIA E LATINA/PIETRAMELARA. E’ stata accolta l’opposizione avanzata dai legali della famiglia D’Onofrio e, dunque, il giudice ha ordinato al Pubblico Ministero un supplemento di indagine. Il dubbio resta sempre lo stesso: chi era alla guida dell’auto che si schiantò, dopo aver tentato di schivare un cinghiale? Un supplemento di indagini dovuti ai tanti dubbi sull’incidente che portò alla morte del povero Francesco D’Onofrio.

Per i genitori di Francesco alla guida dell’auto non c’era il giovane deceduto ma Carmelindo Verolla, anche lui di soli 17 anni, come Francesco, ma certamente più fortunato perché, nonostante il lungo ricovero in ospedale, riuscì a salvarsi.