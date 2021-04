PREVENZIONE DELLA VARIANTE INDIANA. Dopo CASTEL VOLTURNO, screening anche a GRAZZANISE

GRAZZANISE – Screening per individuare eventuali casi di variante indiana anche a Grazzanise (Caserta). Una stretta, quella invocata da sindaci e dall’Asl, per prevenire la diffusione della nuova mutazione del virus. Dopo i controlli sui circa 100 cittadini di Castel Volturno, è la volta del vicino comune di Grazzanise, che conta circa 270 persone provenienti dai territori interessati dalla variante. Massima attenzione anche sull’Alto Casertano dove risiedono tanti lavoratori indiani, del Bandgladesh e dello Sri Lanka. Ad oggi, fra Caserta e provincia, non sono stati registrati casi sospetti.