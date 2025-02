Prima la lite e poi la rissa: 17enne picchiato finisce in ospedale

E’ accaduto nella zona dei bar del paese

VAIRANO PATENORA – Lite notte nel cuore della zona della movida di Vairano Scalo:17enne aggredito nei pressi di un bar. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte nei pressi di via Abruzzi. Un’accesa discussione tra due amici è degenerata fino al ferimento di uno dei due che ha riportato ferite al volto e alle costole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare con precisione le responsabilità dell’aggressore. Nel frattempo, il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese per ricevere le cure necessarie.

