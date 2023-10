Prima si ubriaca, poi aggredisce agenti e prende a calci auto della polizia: ARRESTATO

MADDALONI – Weekend movimentato, nello specifico nelle ore serali del decorso sabato, i poliziotti del locale Commissariato di P.S. sono intervenuti in Maddaloni alla via Cancello per una persona in stato di agitazione, sicuramente ubriaca.

La persona, alla vista dei poliziotti, prima colpiva con calci e pugni il veicolo di servizio provocando dei danneggiamenti evidenti, per poi aggredire fisicamente i poliziotti, che con molta difficoltà, riuscivano a bloccare il soggetto, accertato poi essere di origini marocchine, ed a condurlo negli uffici del Commissariato per il proseguo delle formalità di rito.

I poliziotti intervenuti ricorrevano poi anche alle cure mediche.

Il cittadino straniero quindi veniva tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e minaccia a P.U., lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Veniva successivamente condotto presso il suo domicilio e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si è nella decorsa mattinata dove l’arresto veniva convalidato ed allo straniero gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.