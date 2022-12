MARCIANISE – Come vi abbiamo raccontato in un altro articolo (CLIKKA E LEGGI) Primark aprirà il suo primo store nella nostra regione, al centro commerciale Campania, lunedì prossimo 19 dicembre. In tempo, dunque, per la corsa agli ultimi regali natalizi. Eccezionalmente, e questa è la novità, anticiperà anche l’orario di apertura al pubblico già dalle ore 8 nei giorni successivi all’inaugurazione e cioè dal 20 al 24 dicembre. I patiti di shopping sono avvisati!