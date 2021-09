Professoressa muore a 41 anni. Lascia il marito e una figlia piccola

ALIFE – (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, addio alla prof. Ilaria Farina 41 anni. Oggi una terribile notizia, la giovane e stimata docente presso l’Istituto Comprensivo di Alvignano è venuta a mancare, prematuramente, lasciando il marito il dr Diego Mastrangelo, della Casa di Cura GE.PO.S e la piccola figlia Sveva. La donna ha lottato come una leonessa contro il male, che l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari.

Tanti i messaggi di addio e cordoglio in queste ore per la famiglia Farina/Mastrangelo. Agnese Ginocchio “Sentite condoglianze a Dott Diego Mastrangelo e alla piccola figlia Sveva, per la prematura dipartita della giovane moglie e mamma, Ilaria. Il brutto male l’ha portata via a 41 anni!Condoglianze alle famiglie Farina – Mastrangelo.Senza parole…Ormai, come scrivevo nel precedente post, è bollettino di guerra.” I funerali si terranno oggi alle 16 presso la Cattedrale Santa Maria Assunta di Alife.