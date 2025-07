Proprietaria scopre che il suo palazzo vista mare è diventato un ristorante abusivo. E c’è anche “l’ufficio” per le escort

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un immobile situato in via Adige, a Castel Volturno, era stato posto sotto sequestro dopo che la Polizia Municipale locale ha scoperto che veniva utilizzato come ristorante abusivo, con annessa un’area destinata a prostituzione. Gli occupanti, tutti immigrati privi di regolare autorizzazione, sono stati deferiti alle autorità competenti.

A seguito dell’intervento , l’avvocato Aniello Garofalo, legale della proprietaria dell’immobile, la signora A.C., ha presentato un’istanza di dissequestro, sottolineando che la sua assistita era del tutto estranea alle attività illecite. La donna aveva semplicemente affittato l’appartamento a terzi, ignara dell’uso improprio che ne veniva fatto.

Valutata la documentazione presentata e accertata l’effettiva estraneità della proprietaria, il sostituto procuratore Armando Bosso ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione dell’immobile alla legittima titolare.