PROSTITUZIONE A CASERTA. Tra case a luci rosse sanificate e offerte digitali cresce il business e la criminalità organizzata ci mette sopra gli occhi

CASERTA – (vi.ta.) Una botta e via. Una botta e via, cinquanta o ottanta, oppure cento euro e poi ci si mette d’accordo per i servizi e il tempo offerto da queste donne che vendono il proprio corpo.

Da alcuni annunci in rete in questi giorni si legge addirittura che si presentano con un vero e proprio curriculum su quelli che sono i servizi offerti.

Stiamo parlando insomma, e lo avrete capito, di un fenomeno vecchio come il mondo, sul quale in questi ultimi tempi si sta di nuovo concentrando l’interesse della criminalità organizzata che interviene direttamente, riducendo gli spazi di azione dei piccoli protettori più o meno “fai da te”. Proprietari spregiudicati di appartamenti, in su totale evasione fiscale, danno in fitto i locali risultando molto spesso irrintracciabili. Può sembrare una storia già raccontata tante volte, ma invece no perché dietro a tutto questo ci sono interessi della criminalità organizzata e questo segnale negativo arriva oggi in particolare dalla provincia di Caserta, significando che le organizzazioni malavitose stanno crescendo in questo particolare settore che, a quanto sembra, può fruttare più delle estorsioni e dello spaccio di droga. E anche se pare che dietro a questo mercato del sesso ci siano talvolta bande albanesi, rumene o russe, le stesse debbono dar conto del loro operato a chi da sempre comanda in provincia di Caserta e cioè ai Casalesi.

Basta scrivere su internet “sesso a Caserta” e compaiono centinaia di annunci, con tanto di recapito telefonico, fotografie e tariffe, con indicazioni precise del luogo da raggiungere. La maggior parte di queste nuove case di tolleranza si trovano nel centro di Caserta, situate o in palazzi signorili, oppure talvolta, sfrontatamente, anche nei pressi delle sedi delle forze dell’ordine.

Di questo problema ce ne siamo voluti occupare direttamente, fingendoci probabili clienti e vi possiamo dire che abbiamo sentito tutta una gamma di servizi offerti con i relativi costi, che dipendono ovviamente anche dall’avvenenza e dall’età della donna.

Esistono anche i presunti centri massaggi che sull’annuncio si presentano come centri di bellezza e poi al telefono propongono tutt’altro. Qui però i costi lievitano notevolmente partendo da un minimo di 100 euro.

Vari e strabilianti i messaggi che si trovano su Internet e che vanno da “dotata, potente giovane e femminile” a “educata e curata per l’occasione”, da “si offre piacere in tutta tranquillità” a “gentilezza e cortesia faranno di te un ospite gradito”.

Tutti gli annunci assicurano inoltre discrezione, sicurezza, pulizia e location debitamente sanificata, non fosse altro che siamo in periodo di Covid!

Abbiamo voluto raggruppare i tanti annunci che si trovano sui vari siti, che vedono attivi anche i trans con un loro tariffario.

Molto richiesti anche incontri con minorenni, ma questo traffico sfugge ovviamente alle luci della ribalta e viene condotto in maniera molto riservata, solo dopo aver conosciuto bene i possibili clienti. Insomma, un campionario vario di miserie umane, che spazia dalle donne che hanno necessità, o voglia, di vendere il proprio corpo, a clienti di generi i più vari come professionisti, impiegati, militari, uomini sposati, ma anche persone molto importanti nel tessuto sociale, che ovviamente pretendono il massimo dell’anonimato.