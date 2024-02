Protesta dei trattori: traffico in tilt sull’Appia e allo svincolo autostradale di Capua

Proseguono i presidi degli agricoltori.

CAPUA/S. MARIA C.V. Hanno allestito un presidio all’esterno del casello autostradale dell’A1 a Santa Maria Capua Vetere gli agricoltori che protestano, come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto d’Europa, per la crisi del comparto agricolo; sono oltre 200, con una settantina di trattori.

Ieri gli agricoltori sono partiti dal piazzale dello stadio di Casal di Principe, arrivando a Santa Maria Capua Vetere dopo una marcia di una ventina di chilometri; ad organizzarla l’associazione Altragricoltura Campania Nord.

I manifestanti hanno chiesto un incontro al prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo per esporre le ragioni della protesta; l’incontro si terrà nei prossimi giorni. Da ieri è anche attivo infatti un altro presidio all’esterno del casello A1 di Capua. Proprio qui si stanno registrando problemi allo svincolo autostradale ed anche sulla Provinciale tra Capua e San’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise.