PROVINCIA Giorgio Magliocca rinvia il Consiglio al 26 gennaio perché ancora positivo al Covid. Il Pd rinnova l’incarico di capogruppo a Landolfi: Lettera a capo della commissione Trasparenza

Prevista in un primo momento per lunedì 17 gennaio, la seduta slitta di una decina di giorni. Partito democratico: il sindaco di Cesa Enzo Guida ha presentato pochi giorni fa il ricorso al Tar per ottenere il quinto seggio nell’Assise

CASERTA (rita sparago) Convocata in un primo momento per lunedì 17 gennaio, Giorgio Magliocca ha provveduto, nella giornata di ieri, a rinviare la seduta di consiglio provinciale al 26 gennaio prossimo.

Nella convocazione è lo stesso presidente della Provincia a sottolineare che il rinvio è dovuto alla sua persistente positività al Covid. “Il sottoscritto Giorgio Magliocca, deputato alla presidenza della Provincia e del Consiglio Provinciale, si trova nell’impossibilità materiale di intervenire, in quanto affetto da Covid-19 – scrive – . Preso atto del generale recente acuirsi delle problematiche relative all’emergenza epidemiologica tuttora in atto; dato atto che trattandosi della prima seduta dell’Assemblea, la delicatezza degli argomenti da trattare e le eventuali difficoltà operative per coloro che, per la prima volta, partecipano al consesso elettivo, ne sconsigliano, comunque, l’espletamento da remoto”. Dunque il consiglio provinciale si terrà in presenza e all’ordine del giorno è previsto l’esame delle condizioni degli eletti alla carica di presidente e di consigliere provinciale; il giuramento del presidente della Provincia; gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, dell’Assemblea dei Sindaci e delle Commissioni Consiliari; la costituzione dei gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo.

Chi ha già provveduto a designare il proprio capogruppo è stato il Partito democratico che rinnova l’incarico al rieletto Alessandro Landolfi, mentre Salvatore Lettera siederà alla presidenza della commissione Trasparenza e Controllo degli atti della Provincia (Ciro Marcigliano e Stefano Cioffi faranno parte di altre commissioni consiliari). Riunitisi pochi giorni fa alla presenza del segretario provinciale Emiddio Cimmino e del candidato alla presidenza della Provincia Antonio Mirra, i quattro consiglieri provinciali eletti hanno anche appreso che il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha presentato l’annunciato ricorso al Tar per tentare di ottenere l’assegnazione del quinto seggio alla lista del Pd. Ricorderete, infatti, che dopo la verifica dei voti, la commissione elettorale assegnò un ottavo seggio alla lista di Caserta al Centro (facendo così risultare eletta Liliana Trovato che, tra l’altro, superò nei voti il collega di lista Massimo Russo e, quindi, proprio quest’ultimo rischierebbe di uscire dal Consiglio in caso di accoglimento del ricorso da parte del Tribunale amministrativo regionale della Campania) togliendo, in tal modo, un seggio al Pd.