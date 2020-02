Psicosi CORONAVIRUS a MADDALONI per due bimbi tornati dalla Cina

MADDALONI – Il Coronavirus continua ad alimentare la psicosi anche in Terra di Lavoro. E’ il caso di due bambini che sono rientrati dalla Cina a Maddaloni, due giorni fa, dopo aver fatto scalo in Grecia, insieme alla loro famiglia. Un fatto che ha allarmato i genitori dei compagni di scuola.

I piccoli, infatti, frequentano la media e l’elementare dell’istituto comprensivo Brancaccio. Al momento, resteranno a casa per qualche giorno. I genitori hanno chiesto ed ottenuto un incontro con la preside Suppa che ha ribadito loro che i piccoli stanno bene e non presentano alcun sintomo. Per questo motivo, non ci sono provvedimenti di sospensione dalle attività didattiche.