QUAQQUARONI SENZA FINE. Oltre ai 7 arrestati, ci sono altri 3 indagati. La DDA voleva arrestarli ma il Gip…

MARCIANISE (g.g) Alle notizie date stamattina e relative ai 7 arresti, effettuati dalla squadra mobile di Caserta, in esecuzione di un’ordinanza, che ha solo parzialmente accolto le richieste, formulate all’ufficio Gip del Tribunale di Napoli dai magistrati inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia ne va aggiunta un’altra: la DDA aveva chiesto l’applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale in pratica arresti, non per sette indagati, bensì per dieci. Al riguardo vi diciamo che Primo Letizia, fratello di Salvatore Letizia, quest’ultimo invece arrestato e su cui molto abbiamo scritto nella nostra prima analisi, pubblicata nella tarda mattinata di oggi, della notizia, avrebbe dovuto, secondo le intenzioni dei magistrati antimafia, essere a sua volta arrestato. Ma in questo caso il gip ha rigettato l’istanza proveniente dall’ufficio inquirente. Stesso discorso vale anche per due altri indagati, che restano, dunque, a piede libero: Giovanna Cioffi e Francesco Piccolo. Ricordiamo che Primo Letizia è diventato da un po’ di tempo un collaboratore di giustizia.