ROCCAMONFINA – La polizia locale di Roccamonfina ha multato 9 persone per un totale di 400 euro e ne ha identificate 25: si tratta di controlli mirati a far rispettare il divieto di raccolta illegale di funghi porcini e castagne sul territorio del comune di Roccamonfina, come stabilito da una delibera dello stesso ente. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.