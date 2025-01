RAFFICA DI FURTI. Ladri visitano anche l’abitazione della suocera di una consigliera comunale

Decine di furti in pochissime ore

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Decine e decine di furti in pochissime ore. Tra le vittime anche la suocera della consigliera comunale Casagiove Libera, Pina Mingione. La dinamica è stata la stessa ovunque: i criminali hanno fatto irruzione all’interno degli appartamenti, hanno agito indisturbati riuscendo a portare via contanti, oggetti di valore e anche effetti personali. Quando è scattato l’allarme, in breve la triste e sconcertante realtà: i furti erano decine e decine.

“Una situazione paradossale“, ha detto Cristian Gallo dalla minoranza consiliare.

“Se entro domani non avremo risposte concrete, andremo in prefettura”, ha invece minacciato Francesco Moscatiello, di Casagiove nel Cuore.