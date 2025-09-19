Ragazza 20enne trovata svenuta in pieno centro: aggredita e con la testa sanguinante

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

PARETE – Una giovane donna di origini straniere, poco più che ventenne, è stata aggredita ieri sera, giovedì, a Parete, riportando una brutta ferita alla testa, perdendo i sensi. L’episodio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire completamente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa a bordo di un’ambulanza, con gli operatori del pronto soccorso che sono intervenuti sul trauma cranico.

I carabinieri della Stazione di Parete sono intervenuti per i rilievi e per avviare le indagini. Dai primi accertamenti risulterebbe che la donna sia stata colpita alla testa durante un’aggressione, non chiarita nella sua dinamica