Ragazza di CASERTA muore a 31 anni in un tragico incidente tra una T-Roc e un’Audi

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Un tragico incidente stradale a Modena ha causato la morte di Mariia Zuboyk, 31enne residente a Caserta. La giovane, passeggera di una Volkswagen T-Roc guidata da un 34enne, ha perso la vita nello scontro frontale con un’Audi lungo via Emilia Ovest.

Trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Baggiovara, non è sopravvissuta nonostante i tentativi di rianimazione. I due conducenti, ricoverati per accertamenti, sono fuori pericolo.

Il 34enne rischia l’accusa di omicidio stradale. Mariia lascia i genitori Vasyl e Tamara e un fratello. I funerali si terranno domani alle 15 nella Parrocchia Ucraina SS Immacolata a Caserta. Le indagini sulla dinamica sono in corso.