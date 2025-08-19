Ragazze di 14 e 18 anni molestate da due giovani a BAIA DOMIZIA

19 Agosto 2025 - 09:26

BAIA DOMIZIA – Brutta avventura per due ragazze: molestate da motociclisti in Via dell’Erica, a Baia Domizia

Due giovani ragazze, una quattordicenne e una diciottenne, sono state avvicinate e molestate da due ragazzi in motorino nel primo pomeriggio di domenica.

I due teppisti, che sembravano avere circa 18 anni, viaggiavano su un grosso scooter blu scuro – probabilmente un T-Max – indossando caschi integrali neri. Dopo aver compiuto gesti osceni verso le ragazze, toccandole in modo inappropriato, molesto sul sedere, i due sono fuggiti velocemente lanciando palloncini pieni d’acqua in segno di sfida.

La famiglia delle vittime ha subito denunciato l’accaduto e lancia un accorato appello a tutti i residenti: “Prestate attenzione e segnalate immediatamente qualsiasi comportamento sospetto”.

