Ragazzi assembrati e senza mascherina vicino al centro commerciale. Blitz di sindaco e forze dell’ordine

TRENTOLA DUCENTA – Il sindaco Michele Apicella ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un gruppo di ragazzi assembrati senza mascherine nelle zone antistanti e retrostanti il centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta. Il primo cittadino si è recato sul posto, con il consigliere comunale Giovanni Esposito, allertando polizia e carabinieri: “Si trattava soprattutto di ragazzini, la gran parte dei quali minorenni, che a quanto pare stentano ancora troppo a mettere in pratica le semplici regole imposte. È davvero triste che si debba arrivare a tanto e mi auguro fortemente che episodi del genere non si verifichino più. Mi appello ancora una volta a voi concittadini, a tutte le famiglie del nostro territorio ed in particolar modo ai più giovani: basta irresponsabilità, basta leggerezze, stiamo scherzando con il fuoco, basta!“