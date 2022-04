Ragazzina di 13 anni cade dal secondo piano della scuola. Trasportata in codice rosso all’ospedale di CASERTA

CASERTA – Di questa ragazzina, della quale ci sono note le generalità, non scriveremo neppure le iniziali.

Si trova da qualche minuti ricoverata all’ospedale civile di Caserta dopo essere caduta da un balcone del secondo piano dell’istituto “Giordano Bruno” in via San Francesco d’Assisi di Maddaloni.

La ragazzina, 13 anni, è affetta da disturbo dello spetto autistico.

Sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale di Caserta in codice rosso, il che fa desumere che le sue condizioni siano gravi.