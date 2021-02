LA FOTO. TRAGEDIA A S.MARIA C.V. L’ambulanza non arriva, un ragazzo muore al Melorio

Si preannunciano polemiche su un tema, quello relativo alla complicatissima gestione del triage in tempo di covid, intorno al quale abbiamo già scritto diversi articoli e formulato più di una denuncia

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Avrebbe del terribile il susseguirsi di eventi avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere. Un ragazzo, in circostanze ancora tutte da chiarire, è deceduto dinanzi al nosocomio di Capua Antica a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Il giovane, accompagnato in auto da un familiare, non sarebbe stato soccorso e non sarebbero compiuti i necessari interventi di urgenza, visto che il Melorio è un covid center. Ma in attesa dell’arrivo di un’ambulanza per il trasferimento in un altro ospedale, il cuore dei giovani si è fermato.

I carabinieri sono stati chiamati e sono intervenuti immediatamente.