Ragazzo rapinato di soldi e IPhone nella movida

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ragazzo rapinato di soldi e IPhone in strada. Ieri notte in via Roma un 18enne è stato seguito da un uomo di colore che lo ha avvicinato e ha sottratto, dopo minacce, al ragazzo un IPhone e i soldi, poi si è dato alla fuga a piedi nei pressi di via Bixio ad Aversa dove la vittima ha ritrovato solo la custodia del suo cellulare, e poi ha perso le tracce del rapinatore. Questa la denuncia dell’accaduto sui social. “RAPINA AD AVERSA Ieri notte rapinato iPhone in Via Roma, il malcapitato 18enne seguito fino al cancello di casa, probabilmente a piedi da ragazzo di colore fin dall Arco dell’ Annunziata, ben vestito e parlante perfetto italiano, in tutta tranquillità chiede smartphone e portafogli e a piedi ritorna fino a Via Bixio (Clinica S.Paolo) dove abbiamo ritrovato la custodia e dove abbiamo perso le tracce. Ovviamente allertate le Forze dell’Ordine che non sono riuscite ad intercettarlo. Ha percorso tranquillamente a piedi mezza Ztl. La necessità almeno nei giorni della Movida di posti fissi di controllo del territorio è necessaria. Lungo tutta la strada numerose telecamere di sorveglianza e della Ztl, ma evidentemente questi malviventi per disinteressarsi, sanno di non rischiare nulla.” Grande indignazione per l’accaduto visto che questo non è né il primo né l’ultimo episodio di criminalità nelle ore della movida normanna.