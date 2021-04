Raid all’impianto dell’illuminazione pubblica, residenti al buio per qualche giorno

VILLA LITERNO – Tentano furto dell’illuminazione pubblica, via Delle Dune al buio per qualche giorno. E’ il sindaco di Villa Literno, Nicola Tamburrino, a spiegare direttamente quanto accaduto: “Questa mattina sono stato avvertito di un tentativo furto, sulla linea elettrica riguardante l’impianto di pubblica illuminazione in Via Delle Dune, consumato durante la notte. Fortunatamente i malviventi non sono riusciti a portare a termine la loro opera ma purtroppo si riscontrano dei danni che causeranno dei disagi nei prossimi giorni. Ci stiamo adoperando al fine di ripristinare quanto prima il funzionamento dell’impianto stesso”