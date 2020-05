Raid dei ladri in un noto bar-tabacchi

ARIENZO – (Lidia e Christian de Angelis) Raid notturno ai danni di un bar tabacchi. Indagini in corso sul furto ai danni del bar tabacchi SOTTOSOPRA sito sulla via Appia ad Arienzo, che ha fruttato un bottino di circa 300,00 euro. Ignoti ladri sono penetrati di notte nell’esercizio commerciale, dopo aver sfondato la saracinesca, sono entrati nel locale, e diretti alle casse le hanno scassinate prelevandone il contenuto oltre a portarsi via numerose stecche di sigarette e altri oggetti rivendibili, portandosi via indisturbati merce e il contante che era nel registratore di cassa.

Nonostante fosse scattato l’allarme, i malviventi hanno avuto tutto il tempo di fuggire con la refurtiva, facendo perdere le loro tracce. Quando il titolare è arrivato sul posto, era già tutto finito. E’ stata sporta denuncia ai carabinieri, che stanno indagando acquisendo anche le immagini registrate dalla telecamere di sorveglianza.