Raid vandalico alla sede di Fdi, Cangiano: “Non ci fermeremo”

SANT’ARPINO – «La sede di Fratelli d’Italia che doveva essere inaugurata questa mattina a Sant’Arpino è stata vandalizzata con scritte degne di chi le ha impresse sulla porta della sede. Non saranno le continue minacce che quotidianamente si subiscono, non saranno questi vili gesti a fermare di un millimetro l’azione politica intrapresa. Queste azioni ci ricordano i tempi bui di una politica per noi distante, tutto ciò ci sprona ad andare avanti senza esitazione sperando che al più presto questi episodi gravissimi vengano condannati anche dalla sinistra che sta semplicemente alimentando odio che non aiuta nessuno».

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano, coordinatore provinciale di Caserta.