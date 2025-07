RAPINA A CASERTA. Ragazzi minorenni accoltellano 19enne per soldi e cellulare

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto tre giovani, tra i 16 e i 17 anni, di origine nordafricana, accusati di rapina e lesioni aggravate. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi nei pressi di piazza Sant’Anna, nel centro di Caserta.

La Squadra Volante è intervenuta dopo una segnalazione relativa a un giovane ferito da arma da taglio. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima, un diciannovenne anche lui di origine nordafricana, a terra con ferite al volto e alla mano, mentre i tre sospettati cercavano di darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti li hanno bloccati e condotti in Questura per gli accertamenti.

Il ragazzo aggredito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove gli sono stati applicati punti di sutura. Le sue condizioni, pur non essendo gravi, hanno richiesto una prognosi di sette giorni. Dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata finalizzata a sottrarre alla vittima un borsello contenente un cellulare e del denaro contante.

I tre minorenni, oltre a essere accusati di rapina e lesioni, sono stati anche denunciati per aver fornito false generalità durante il controllo. Al termine delle formalità di rito, i tre giovani sono stati trasferiti in una struttura per minori ai Colli Aminei, a Napoli, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.