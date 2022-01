SAN PRISCO – Rapinata la Farmacia Moderna di via Monaco a San Prisco. Un malvivente armato di pistola è entrato in azione ieri sera minacciando i dipendenti e facendosi consegnare l’incasso. Bottino della rapina 800 euro. In corso accertamenti ad opera della squadra volante del commissariato di Santa Maria Capua Vetere per identificare l’autore della rapina mediante l’acquisizione delle immagini dei circuiti di videosorveglianza.