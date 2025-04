Rapina violenta in casa. Proprietario 34enne accoltellato grave in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SPARANISE – Nelle prime ore di questa mattina, poco dopo le ore 5, malviventi hanno fatto irruzione in un’abitazione in via Fondo Rieco, a Sparanise. Il proprietario, un uomo di 34 anni, svegliato dal rumore, si è trovato faccia a faccia con i ladri. Uno di loro lo ha colpito con un coltello all’addome prima di fuggire.

Allertati dai familiari e dai vicini, sono intervenuti i soccorsi e la polizia. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta.