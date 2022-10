Rave party “da sballo” e musica a palla nell’ex fabbrica, intervengono le forze dell’ordine

Da ieri notte centinaia di ragazzi hanno invaso lo stabilimento in località Santa Croce: sul posto una ventina di pattuglie tra polizia, carabinieri e guardia di finanza

TEANO (Pietro De Biasio) Rave party in località Santa Croce nell’area dell’ex Isolmer. Da stanotte la struttura è stata letteralmente invasa da centinaia di ragazzi e in questo istante sono dovute intervenute una ventina di unità tra carabinieri, polizia e finanza. Più che far abbassare il volume, però, gli stessi operatori non hanno potuto fare, in quanto trattasi di un’area privata. Agenti e militari si sono predisposti in modo tale che all’uscita e sul suolo pubblico poi evidentemente, li identificheranno. Gli organizzatori, che fino a poco tempo fa occupavano l’ex Irrigazione Italia in località Pescara, sempre nel comune di Teano, sono stati costretti a cambiare destinazione in quanto la stessa area è stata venduta e bonificata per il successivo fitto di capannoni ed aree esterne. Cosa che avrebbe potuto fare il Comune di Teano è destinarlo ad area commerciale visto che molte attività non sono in regola sotto il profilo urbanistico, ma questa è un’altra storia.