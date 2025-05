REGIONALI 2025. Il Consiglio di Stato: si vota entro novembre

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la scadenza dei 60 giorni dopo il termine del mandato quinquennale

CASERTA – Le elezioni regionali in Campania si terranno entro il 23 novembre 2025. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la scadenza dei 60 giorni dopo il termine del mandato quinquennale.

La sentenza, sebbene riferita al Veneto – regione a statuto speciale – ha finito per blindare anche il calendario campano, rendendo chiaro che il voto si terrà in autunno, mettendo in moto già da ora i motori delle coalizioni e degli aspiranti candidati. E tra questi, non intendono restare a guardare i consiglieri regionali casertani uscenti, che già si preparano a ripresentarsi alla competizione elettorale per un nuovo mandato.

data di svolgimento delle consultazioni elettorali degli organismi regionali – affermano i giudici – “deve in ognicaso risultare conforme alla ‘durata degli organi elettivi’ stabilita dalla legge statale.La noma regionale non può che cedere di fronte alla norma statale”. Nonostante ladifferenza fra le due Regioni

Qualcuno ipotizzava che anche in Campania si potesse far slittare la data, ma la decisione del Consiglio di Stato chiude a questa eventualità. Resta da decidere la data delle elezioni in Campania.