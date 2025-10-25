REGIONALI 2025, IODICE (FICO PRESIDENTE): “NEL PD ANCORA DINAMICHE DI CUI IO STESSO FUI VITTIMA 15 ANNI FA. SERVE UN VOTO UTILE, PER RESTITUIRE COMPETENZA E CREDIBILITÀ ALLA POLITICA”

Domani l’inaugurazione del comitato elettorale di Santa Maria Capua Vetere – Corso Garibaldi, 41

«Ancora oggi vedo le stesse dinamiche che mi spinsero, quindici anni fa, a dimettermi da segretario provinciale del Partito Democratico a Caserta» – dichiara Vincenzo Iodice, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Roberto Fico Presidente” – «Le stesse pressioni correntizie, gli stessi meccanismi che tengono fuori donne e uomini di valore, capaci, radicati, che hanno dedicato la vita al servizio delle istituzioni e delle comunità. È un segnale che deve far riflettere, perché la politica non può essere ancora ostaggio delle appartenenze».

«Per questo oggi serve un voto utile e consapevole – continua Iodice – che premi la competenza, l’esperienza e la capacità di chi, nei territori, ha costruito credibilità giorno dopo giorno. Il voto utile non è un calcolo, ma una scelta di responsabilità verso la nostra comunità e verso il futuro della Campania».

L’occasione per avviare questo nuovo percorso sarà domani, domenica 26 ottobre, alle ore 18, con l’inaugurazione del comitato elettorale di Santa Maria Capua Vetere (Corso Garibaldi 41), insieme alla candidata al Consiglio Regionale Emilia Borgia, anche lei in corsa nella lista “Roberto Fico Presidente”.

«Ripartire da qui, da un luogo di incontro e partecipazione, significa tornare a dare voce ai cittadini e costruire insieme una Campania più giusta, moderna e solidale», aggiunge Iodice.

«Dobbiamo restituire alla buona politica il suo significato più vero: servizio, visione, credibilità. È il tempo di guardare oltre le logiche di parte e di costruire, con serietà e impegno, una rappresentanza che sappia unire la nostra provincia e ridare fiducia ai cittadini. Con l’impegno di sempre».