REGIONALI. Cirielli, iniziamo bene con le ‘palle’: “Non ho mai attaccato Berlusconi”. Ma Roberto D’Agostino e Dagospia lo smentiscono

Pubblichiamo il comunicato stampa ripreso dall’ANSA del neo candidato alla carica di Presidente della Regione Campania per il centrodestra, e riproponiamo l’articolo di Dagospia uscito nel febbraio scorso, sito guidato da un grande intellettuale italiano che fa riferimento preciso alla chat Whatsapp di Fratelli d’Italia, scrivendo il “messaggio” inviato nel 2019 proprio da Edmondo Cirielli

CAMPANIA: CIRIELLI,MAI PARLATO MALE DI BERLUSCONI, SEMPRE STIMATO

ROMA, 08 OTT – “Non ho mai parlato male di Silvio Berlusconi, per il quale ho sempre nutrito stima e ammirazione”. Lo afferma Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in risposta ad una richiesta avanzata ieri da Fulvio Martusciello – segretario regionale campano di Fi – che aveva posto come condizione per qualsiasi confronto, le scuse per le frasi a lui attribuite contro Berlusconi nel libro “Fratelli di chat”. “Ricordo in particolare – prosegue Cirielli – la sua straordinaria vicinanza nel momento più difficile della mia vita: per venti giorni consecutivi mi chiamò ogni sera, senza mai mancare, quando io e la mia famiglia fummo tra i primi in Italia a risultare positivi al Covid. In quei giorni drammatici, il mio terzo figlio aveva appena quaranta giorni ed era molto sofferente per la malattia, e la sua presenza umana fu per me un sostegno prezioso. Non vi è mai stata, da parte mia, la volontà di mancare di rispetto a Forza Italia, che considero un alleato imprescindibile della nostra coalizione di governo, tanto più che ricopro l’incarico di Vice Ministro degli Esteri nel dicastero guidato dal suo leader, Antonio Tajani”. Mi dispiace – conclude – se ci siano stati equivoci in tal senso”. (ANSA)