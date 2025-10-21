REGIONALI. FDI, la fuga c’è e si vede: ecco i nomi degli esponenti che hanno lasciato il partito e che seguiranno Alfonso Piscitelli, candidato della Lega

Sono soprattutto le aree interne a registrare le maggiori defezioni. Nei giorni prossimi sono previsti altri addii

CASERTA – (g.g.) Le defezioni ci sono e non possono essere considerate marginali, al di la di ciò che possono affermare persone coinvolte nelle posizioni di una parte, quella della dirigenza di Fratelli D’Italia, a partire dal presidente provinciale Gimmy Cangiano. L’uscita dal partito di Alfonso Piscitelli non è stata irrilevante e ciò si vede pure con molta evidenza

L’altro giorno abbiamo pubblicato un primo articolo in proposito (CLICCA E LEGGI) in cui declinavamo i primi nomi degli iscritti a Fratelli D’Italia dimessisi dal partito e dalle cariche interne eventualmente ricoperte

Oggi allunghiamo sensibilmente questo elenco. In alcune zone, infatti, sono spariti interi circoli. E dove non sono spariti, come ad esempio in quel di Vairano Patenora, è capitato che il coordinatore sia rimasto l’unico a non aver rimesso la propria tessera. Pier Pasquale Natale, infatti, ha tenuto la posizione. Ma si tratta pur sempre del marito della consigliera comunale di Caianello, Federica Laurenza, saldamente inserita nell’elenco degli amministratori e dei consiglieri comunali, sfoggiati da Giovanni Zannini in questi giorni e che hanno votato alla provincia Anacleto Colombiano. Insomma di Natale si conosceva la fede zanniniana che quando si è trattato di appoggiare Colombiano ha confinato com’è noto con quella di Gimmy Cangiano che Colombiano han votato e fatto votare quando questi apparteneva ancora alla galassia di Vincenzo De Luca visto che Zannini, prima di entrare ufficialmente in Forza Italia ha cercato disperatamente di candidarsi nella lista civica del presidente uscente incocciando però nel veto perentorio e determinatissimo del candidato presidente di Cinque Stelle, Roberto Fico.

Proseguendo con le defezioni oltre a quelle di Vairano vanno sicuramente citate quelle del circolo di Castel Morrone. Lì il presidente ha salutato Fratelli D’Italia insieme a tutto il direttivo seguendo la strada intrapresa da Alfonso Piscitelli

Giusto per fare qualche nome Giuseppe Bernando, Antonio e Vitaliano Cappiello, Raffaella Formichella, Luisa Dongu, Francesco e Pietro Dello Stritto, Maria Bernardo, Andrea D’Agostino, Antonietta e Vincenzo Cappiello, tutti questi hanno dismesso le tessere del partito della Meloni. L’emorragia che come avevamo già scritto nel precedente articolo ha portato anche le dimissioni del responsabile del Dipartimento elettorale, Michele Izzo, riguarda anche Mattia Vigliotti responsabile del Dipartimento Agricoltura, dimessosi anche dalla direzione provinciale di FDI.

E ancora, Francesco Mantovani del Dipartimento montagne e zone disagiate, che ha lasciato altresì anche la carica di presidente e fondatore del circolo di Sant’Angelo d’Alife

Poi c’è Carmine Gagliardi del Dipartimento casertani nel mondo, uscito anche dal direttivo del circolo di San Felice a Cancello. E poi Renato De Rosa responsabile del Dipartimento equità sociale e disabilità del circolo di Caserta e non vanno dimenticati i nomi di Dario Del Giglio, di Vincenzo Carfora, anche questi citato nel precedente articolo ed oggi ex componenti dei probiviri di FDI che hanno seguito il consigliere regionale Piscitelli il quale, com’è noto, si candiderà nella lista della Lega.

Tutte queste defezioni si aggiungono a quella già nota di Francesca Marrandino di Aversa, componente del direttivo provinciale e già dirigente del Dipartimento della scuola. Un altro dirigente di Dipartimento che ha rassegnato le dimissioni è Gianpiero Zazzarino che ha rappresentato nel partito le zone disagiate del Matese

In questi giorni si attendono altre defezioni soprattutto nei circoli di San Felice a Cancello, Capua, Caserta, Aversa, Arienzo S. Maria a Vico, Caianello, Vairano Patenora, Sant’Angelo d’Alife, Lusciano e Casapesenna.

Insomma, come scrivevamo prima, lo smottamento c’è e si vede.