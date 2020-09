Rende la vita della moglie un inferno, uomo arrestato dai carabinieri per stalking

CARINOLA – Hanno dovuto compiere un’articolata indagine dei Carabinieri della stazione di Carinola, guidati dal comandante Michele Ragozzino, per arrivare alla decisione di far scattare gli arresti domiciliari ai danni di M.G., di Falciano del Massico, reo di aver reso in pratica la vita un inferno a sua moglie.

Nonostante il divieto di avvicinamento che pendeva sul suo capo, l’uomo non ha mai lasciato stare la sua compagna, residente a Carinola. L’uomo era arrivato a seguire nono solo lq moglie, ma anche i familiari. La donna, inoltre, non poteva fare tranquilla neanche durante i suoi spostamenti adesso comunque dimmi te come, ad esempio Mondragone.

Per questo motivo, gli uomini dell’arma hanno fatto scattare una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di M.G., accusato del reato di stalking.