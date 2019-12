CASERTA – Un operaio di 54 anni, originario della provincia di Caserta, è rimasto schiacciato dal mezzo su cui stava lavorando per installare le luminarie natalizie. E’ accaduto ieri, in tarda serata, a Faicchio. L’uomo si trovava sopra una piattaforma mobile che si è ribaltata rimanendo incastrato con una gamba e con il torace. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale Rummo di Benevento dove si trova ricoverato in prognosi riservata.