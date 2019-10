L’Ufficio di presidenza della Camera, che si è riunito al termine della seduta dell’Aula, ha deliberato la revoca del vitalizio a Nicola Cosentino, ex deputato eletto in Forza Italia, in passato tra i plenipotenziari del partito in Campania.

E’ stato invece deliberato di riconoscere la riammissione al godimento del vitalizio per avvenuta riabilitazione a Raffaele Mastrantuono, ex deputato eletto alla Camera nel Psi