Riconosce il furgone rubatogli il giorno prima e chiama il 112: ladro denunciato e mezzo restituito

Nei guai un 34enne napoletano.

MADDALONI Il proprietario del furgone, titolare di una ditta di elettrodomestici a Maddaloni, ne aveva denunciato il furto nella giornata di ieri. Oggi, i carabinieri delle stazioni di San Salvatore Telesino e Amorosi, allertati dalla Centrale Operativa di Cerreto Sannita, per la ricerca del furgone rubato, dopo la segnalazione effettuata dal proprietario che aveva riconosciuto il suo automezzo mentre percorreva con la propria autovettura la Statale SS 265 ex Fondo Valle Isclero. Il furto era avvenuto a Napoli in Corso San Giovanni a Teduccio. I carabinieri dopo qualche minuto hanno fermato il furgone restituendolo al proprietario, mentre il conducente, un 34enne della provincia di Napoli veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto.