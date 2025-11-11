IL RIESAME libera Andrea Pirozzi, la vice Biondo & co. ma la Dda li porterà tutti a processo

Resta l’enormità di ciò che è riportato nelle intercettazioni. una cosa è la valutazione strettamente giuridica altra cosa è la valutazione logica perchè un sindaco e un vice sindaco che parlano in quella maniera con i camorristi non sono degni delle cariche che esercitano

SANTA MARIA A VICO – Come era normale prevedere il Riesame ha liberato dai domiciliari il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi, la sua vice Veronica Biondo, l’ex assessore Marcantonio Ferrara e il consigliere comunale Giuseppe Nuzzo e per quanto riguarda l’arresto tecnico anche i camorristi Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo, detto Mimmariello.

La tendenza ormai stabilizzata del tribunale del Riesame di Napoli è quella di ridurre al minimo le misure afflittive ma questo nulla toglie alla determinazione della Dda di Napoli che probabilmente farà ricorso in Cassazione di portare a processo gli indagati.

Riteniamo molto probabile tra le altre cose, così come successo ad Arienzo, di una commissione di accesso. La decisione del Riesame è arrivata nel pomeriggio

