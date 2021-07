MONDRAGONE – Sterpaglie e rifiuti in fiamme in viale Ivan, a Pescopagano, Mondragone. Le fiamme hanno interessato un ettaro di vegetazione. Le lunghe lingue di fuoco hanno lambito le abitazioni circostanti. Sul posto i vigili del fuoco del Capoluogo e la squadra Terra dei Fuochi di Mondragone sono all’opera per spegnere l’incendio.