Riforma 4 più 2, convegno al Buonarroti con il “provveditore” regionale Acerra e gli ordini professionali

CASERTA– L’Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti accoglierà, mercoledì 2 aprile alle 15, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, insieme alla direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale di Caserta, Monica Matano ed al direttore generale dell’Istruzione tecnologico-professionale, Maurizio Chiappa, in occasione della tavola rotonda sulla filiera formativa 4+2 per l’indirizzo di studi CAT, Costruzione ambiente e territorio, che sarà attivato al Buonarroti il prossimo anno scolastico, in partnership con l’ITS Academy Casa Campania.



All’evento prenderanno parte Aniello Della Valle, presidente dell’Ordine dei Geometri, Paolo Gutturiello, presidente Giovani dell’Ance, Carlo Raucci, presidente Ordine Ingegneri e Raffaele Cecoro, presidente Ordine Architetti.



Relatori di altissimo profilo per dare il loro contributo su prospettive ed opportunità del percorso quadriennale più due anni di specializzazione, che rafforza il legame tra scuole e territori e potrà effettivamente rilanciare l’offerta formativa dell’istruzione tecnica, attraverso l’acquisizione di competenze correlate alle esigenze reali del mondo del lavoro, in modo da favorire l’occupabilità dei giovani.



“Siamo particolarmente lieti di ospitare questo importante momento di confronto e riflessione– commenta la dirigente scolastica, Maria Ruggiero– La filiera formativa 4+2 offre spunti di dibattito cruciali sia per il mondo della scuola, sia per il tessuto produttivo locale. La presenza di professionisti e imprenditori all’evento sottolinea l’importanza di questo dialogo.

La nostra priorità è garantire ai giovani una formazione in linea con le esigenze del mercato del lavoro nel nostro territorio. Scuola e imprese sono due facce della stessa medaglia: dobbiamo collaborare e condividere una visione comune. Il successo delle iscrizioni al nuovo indirizzo CAT del nostro istituto- conclude la Dirigente– conferma la crescente consapevolezza che quella tra scuola e mondo del lavoro è una sinergia vincente.”