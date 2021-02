CASAL DI PRINCIPE – Una telecamera di sorveglianza ha ripreso la scena di un incredibile furto. Una donna, giunta sul posto a bordo di una vettura, scende e porta via un bidone della spazzatura caricandolo in macchina. L’oggetto è stato portato via con dentro tutta la spazzatura, come sottolineato dalla vittima del furto. La ladra ha agito in pochissimi secondi e la scena ha fatto il giro dei social.