Rischia di soffocare mangiando la mozzarella, 77enne salvata in extremis dal 118

SAN NICOLA LA STRADA – Grande spavento ieri a San Nicola la Strada, dove una donna di 77 anni ha rischiato di soffocare mentre stava cenando in compagnia dei familiari nella sua abitazione di via Leonardo da Vinci.

Durante il pasto, un pezzo di mozzarella le ha improvvisamente ostruito le vie respiratorie, provocando il panico tra i presenti. Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno messo in atto le manovre salvavita per liberare le vie aeree dell’anziana.

Dopo attimi di tensione, fortunatamente la donna ha ripreso a respirare normalmente, scampando così al peggio. Nonostante l’accaduto, la 77enne ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo restare nella sua abitazione.

L’intervento rapido dei familiari e del personale sanitario si è rivelato decisivo per evitare una tragedia.