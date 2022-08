Rischiano il processo per aver ospitato un latitante dei Casalesi. 6 nei guai

CASAL DI PRINCIPE – La Dda ha chiuso le indagini su sei persone accusate di aver fatto parte della rete di protezione che avrebbe consentito a Francesco Cirillo, ras dei casalesi, catturato nel gennaio 2021 al rione Spiniello di Acerra di proseguire la sua latitanza. Rischiano il rinvio a giudizio Grazia Boiano, Gaetano Cirillo per aver ospitato il latitante, Fabiana De Monaco e Paola De Vivo per essere state le sue vivandiere, Marurizio Conte e Antonio Cembalo per avergli fornito auto e altri servizi. Cirillo è considerato espondente della fazione Bidognetti.